Світоліна отримала перший номер посіву на Кубку Кремля та не зіграє в першому колі
В понеділок, 14 жовтня, в Москві стартує Кубок Кремля. Українська тенісистка Еліна Світоліна на цьому турнірі отримала перший номер посіву.
Через це третя ракетка світу пропустить перше коло. У другому Світоліна зіграє з переможницею пари Онс Жабер – Вероніка Кудерметова. Остання, до слова, на турнірі в Китаї завдала принизливої поразки іншій українці – Даяні Ястремській.
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Щодо Ястремської, то вона отримала п'ятий номер посіву. У першому колі вона зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної.
Окрім цих двох українок, на турнірі в Москві можуть зіграти ще дві українки. Ангеліна Калініна та Надія Кіченок виступають у кваліфікації турніру.
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