Світоліна отримала суперницю по півфіналу Підсумкового турніру

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна, яка достроково гарантувала собі участь у півфіналі Підсумкового турніру, дізналася ім'я суперниці. Еліна зіграє проти 7 ракетки світу Белінди Бенчіч.

У "червоній групі" Бенчіч програла Ешлі Барті та перемогла Петру Квітову. В останньому поєдинку швейцарка грала проти Кікі Бертенс, яка заміняла травмовану Наомі Осаку.

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Бертенс програла перший сет і через травму відмовилася продовжувати поєдинок. Відтак, Бенчіч здобула перемогу та посіла друге місце в групі.

Відповідно в 1/2 фіналу 22-річна Бенчіч зіграє проти Еліни Світоліної, яка достроково виграла "пурпурову групу".

Еліна Світоліна до півфіналу проведе ще один матч у групі, який не матиме принципового значення.

Українка зустрінеться із Софією Кенін, яка заміняє на турнірі Б'янку Андреєску. Остання через травму знялася зі змагань у Шеньчжені.

Шляхи Світоліної та Бенчіч перетиналися тричі: дві перемоги здобула Белінда й одну українка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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