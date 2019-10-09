Світоліна перебуває в кроці від участі на Підсумковому турнірі WTA: що для цього потрібно

Поразка швейцарської тенісистки Белінди Бенчіч в першому колі на турнірі в Лінці (Австрія) значно підвищило шанси першої ракетки України Еліни Світоліної на потрапляння на Підсумковий турнір WTA.

Тепер Світоліна може опуститися на 9-е місце в WTA Race тільки при одному сценарії.

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Кікі Бертенс і Белінда Бенчіч удвох обійдуть українку, якщо Бертенс стане чемпіонкою в Лінці, а Бенчіч на наступному тижні в Москві в фіналі обіграє першу ракетку Нідерландів.

Бертенс свій перший матч в Лінці проведе вже 9 жовтня. Не раніше 19:30 за київським часом 8-а ракетка світу зіграє з Місакі Дої. У разі поразки Світоліна достроково стане 7-ю учасницею Підсумкового турніру.

Також є варіант, при якому Бертенс і Світоліна наберуть однакову кількість очок – по 3995. Це станеться якщо голландка не візьме титул в Лінці і програє у фіналі Кубка Кремля. У цій ситуації перевагу за додатковими показниками (більша кількість очок зароблених на турнірах Grand Slam, Premier Mandatory і Premier 5) буде на стороні першої ракетки України.

Зазначимо, що на наступному тижні Еліна Світоліна планує виступити на Кубку Кремля в Москві. Там же зіграє і Даяна Ястремська, яка веде боротьбу за потрапляння на WTA Elite Trophy.