Світоліна підніметься на одну позицію в оновленому рейтингу WTA

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася за крок від виходу у фінал турніру в Досі категорії Premier, але підніметься у світовому рейтингу WTA.

Українка обійде німкеню Анжелік Кербер, яка також програла в півфіналі (проти Елізе Мертенс 4:6, 6:2, 1:6), але захищала більше очок. В минулому році німкеня вилетіла в 1/4 фіналу, українка – у другому колі, пише Sport.ua.

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Цікаво, що потенційний виграш Світоліної в півфіналі дозволяв їй вийти на четверте місце (вище Плішкової і Квітової). З наступного тижня Еліна буде захищати 470 очок за торішню перемогу в Дубаї і навіть збереження шостого місця буде відмінним результатом.

Також не забуваємо, що з понеділка на 23 місце (+1) підніметься друга ракетка України Леся Цуренко, встановивши тим самим особистий рекорд. Даяна Ястремська збереже 34 позицію.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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