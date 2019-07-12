Світоліна після історичного виступу на Вімблдоні підніметься у рейтингу WTA

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / telegraph.co.uk

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка зіграла у півфіналі турніру серії Гренд Слем. Це дозволило тенісистці зберегти місце в топ-10 рейтингу WTA.

Завдяки виходу у півфінал Світоліна набрала 770 очок в рейтинг WTA, що дозволить їй обійти німкеню Анжелік Кербер і вийти на 7-у позицію.

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Даяна Ястремська, яка програла у півфіналі, за підсумками лондонського Мейджора також поліпшить свої позиції в рейтингу WTA. Набравши 115 очок, вона обійде Лесю Цуренко й стане другою ракеткою України (34-я позиція WTA).

Цуренко втратить три позиції в рейтингу WTA і стане 36-ю ракеткою світу. Козлова збереже статус 66-й ракетки світу. Обидві тенісистки покинули Вімблдон після першого кола.

Окрім того, на Вімблдоні Світоліна заробила рекордний у своїй кар'єрі гонорар.

На жаль, у півфіналі Світоліна програла румунці Сімоні Халеп за підсумками двох сетів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Вімблдон Еліна Світоліна Теніс
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