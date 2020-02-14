Світоліна після прикрої поразки покине топ-5 рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України Еліни Світоліна з наступного тижня покине топ-5 рейтингу WTA. Причиною стала поразки українки на турнірі в Хуаїіні (Таїланд).

Світоліна у чвертьфіналі програла 84 ракетці світу Нао Хібіно з Японії. Через виліт на ранній стадії Еліна втратить у рейтингу 125 очок та посідатиме 6-у сходинку.

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Наразі Еліна Світоліна є четвертою у рейтингу WTA. Українку з 4-ї позиції посунуть Белінда Бенчіч (Швейцарія) та Б'янка Андреєску (Канада).

У цьому сезоні Еліна провела 10 матчів, половину з яких – з представницями топ-100.

Українка обіграла тільки одну з них – 62-ю ракетку світу Лорен Девіс у другому колі Australian Open.

Еліна Світоліна – Нао Хібіно відеоогляд матчу

Поки свій останній титул Світоліна виграла у жовтні 2018 року. Тоді Еліні вдалося виграти Підсумковий турнір WTA.

Еліна стала першою українкою в історії тенісу, яка виграла Підсумковий турнір.

У 2019 році Світоліна також дійшла до фіналу Підсумкового турніру, але програла Ешлі Барті.