Світоліна повертається у топ-5 рейтингу WTA
Перша ракетка України Еліна Світоліна з понеділка покращить позицію у світовому рейтингу WTA. Еліна підніметься на 5-у сходинку.
Наразі Світоліна посідає 6-у сходинку, на якій завершила сезон. З понеділка Світоліна випередить Б'янку Андреєску.
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Обидві тенісистки під час першого тижня січня не беруть участі в турнірах, але представниця Канади втратить 198 очок за фінал в Окленді у 2019-у.
Світоліна очок не втрачає, адже свій перший матч 2019 року програла.
Свій перший матч у сезоні українська тенісистка зіграє 6-го січня у Брісбені (Австралія).
В 1/16 фіналу Світоліна зіграє з Даніель Роуз Коллінс. Це буде перша зустріч тенісисток.
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