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Світоліна повертається у топ-5 рейтингу WTA

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Еліна Світоліна / 24 канал

Перша ракетка України Еліна Світоліна з понеділка покращить позицію у світовому рейтингу WTA. Еліна підніметься на 5-у сходинку.

Наразі Світоліна посідає 6-у сходинку, на якій завершила сезон. З понеділка Світоліна випередить Б'янку Андреєску.

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Обидві тенісистки під час першого тижня січня не беруть участі в турнірах, але представниця Канади втратить 198 очок за фінал в Окленді у 2019-у.

Світоліна очок не втрачає, адже свій перший матч 2019 року програла.

Свій перший матч у сезоні українська тенісистка зіграє 6-го січня у Брісбені (Австралія).

В 1/16 фіналу Світоліна зіграє з Даніель Роуз Коллінс. Це буде перша зустріч тенісисток.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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