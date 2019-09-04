Світоліна про матч з Вільямс: Це великий виклик протистояти їй, вона велика чемпіонка
Українка Еліна Світоліна та американка Серена Вільямс прокоментували свій майбутній матч на US Open. Тенісистки боротимуться за путівку до фіналу турніру.
24-річна Світоліна впевнена, що їй буде важко в поєдинку із Сереною Вільямс.
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Матч з Сереною? Це великий виклик протистояти їй. Вона – велика чемпіонка. Тому проти неї буде дуже важко грати. У Серени приголомшлива подача. Мені треба буде реагувати блискавично й використовувати всі шанси, які мені надали. На цьому турнірі я вже грала з тенісистками, які володіють потужними ударами. Тому головне – реагувати швидко,
– сказала Світоліна.
37-річна американка у контексті поєдинку згадала останню зустріч з Еліною, яка відбулася на Олімпійських іграх у 2016 році. Тоді перемогла саме Світоліна.
Фото: twitter.com/usopen
Еліна справжній боєць і здатна діставати навіть найскладніші м'ячі. Вона не дуже часто припускається помилок, тому мені доведеться показати весь свій максимум для перемоги.
Наша зустріч на Олімпіаді в Ріо була дуже важкою для мене в психологічному плані. За пару днів до цього я вперше програла в парному розряді й була просто спустошена. Це і стало головною причиною моєї поразки від неї тоді,
– заявила Серена.
Матч Світоліної проти Серени відбудеться у четвер, 5 вересня. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за Києвом.
На цей момент Еліна має найвищий рейтинг серед учасниць, які продовжують боротьбу на US Open.
Українка є п'ятою ракеткою світу, але з понеділка точно увійде в трійку найкращих. Вільямс, яка є шестиразовою чемпіонкою турніру, восьма у рейтингу WTA.
Між собою спортсменки провели 5 поєдинків і Вільямс попереду 4:1.
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