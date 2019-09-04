Світоліна про матч з Вільямс: Це великий виклик протистояти їй, вона велика чемпіонка

Українка Еліна Світоліна та американка Серена Вільямс прокоментували свій майбутній матч на US Open. Тенісистки боротимуться за путівку до фіналу турніру.

24-річна Світоліна впевнена, що їй буде важко в поєдинку із Сереною Вільямс.

Читайте також: Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери

Матч з Сереною? Це великий виклик протистояти їй. Вона – велика чемпіонка. Тому проти неї буде дуже важко грати. У Серени приголомшлива подача. Мені треба буде реагувати блискавично й використовувати всі шанси, які мені надали. На цьому турнірі я вже грала з тенісистками, які володіють потужними ударами. Тому головне – реагувати швидко,

– сказала Світоліна.

37-річна американка у контексті поєдинку згадала останню зустріч з Еліною, яка відбулася на Олімпійських іграх у 2016 році. Тоді перемогла саме Світоліна.



Фото: twitter.com/usopen

Еліна справжній боєць і здатна діставати навіть найскладніші м'ячі. Вона не дуже часто припускається помилок, тому мені доведеться показати весь свій максимум для перемоги.



Наша зустріч на Олімпіаді в Ріо була дуже важкою для мене в психологічному плані. За пару днів до цього я вперше програла в парному розряді й була просто спустошена. Це і стало головною причиною моєї поразки від неї тоді,

– заявила Серена.

Матч Світоліної проти Серени відбудеться у четвер, 5 вересня. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за Києвом.

На цей момент Еліна має найвищий рейтинг серед учасниць, які продовжують боротьбу на US Open.

Українка є п'ятою ракеткою світу, але з понеділка точно увійде в трійку найкращих. Вільямс, яка є шестиразовою чемпіонкою турніру, восьма у рейтингу WTA.

Між собою спортсменки провели 5 поєдинків і Вільямс попереду 4:1.

Світоліна – Вільямс: відео з Ріо 2016