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Світоліна розпочала 2020 рік з принизливої поразки: відео

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Еліна Світоліна / twitter.com/WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла подолати перше коло турніру в Брісбені. Українка зазнала ганебної поразки від американки Даніель Коллінс.

Матч тривав менше години. А в кожному з сетів Світоліна виграла лише по одному гейму. Підсумок матчу – 1:6, 1:6.

До слова: Світоліна повернулася у топ-5 рейтингу WTA перед стартом нового сезону, провал Цуренко

Ця поразка стала найбільш розгромною в кар'єрі Світоліної з 2016 року. Тоді вона з таким же рахунком програла Серені Вільямс у четвертому колі Ролан Гаррос.

Хоча Світоліна програвала і з гіршими рахунками. У 2013 році на турнірі в Бірмінгемі вона поступилася новозеландці Марині Ераковіч 0:6, 1:6. А у 2009 році у віці 14 років у Харкові програла Дарії Кучміній 1:6, 0:6.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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