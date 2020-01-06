Світоліна розпочала 2020 рік з принизливої поразки: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла подолати перше коло турніру в Брісбені. Українка зазнала ганебної поразки від американки Даніель Коллінс.
Матч тривав менше години. А в кожному з сетів Світоліна виграла лише по одному гейму. Підсумок матчу – 1:6, 1:6.
До слова: Світоліна повернулася у топ-5 рейтингу WTA перед стартом нового сезону, провал Цуренко
Ця поразка стала найбільш розгромною в кар'єрі Світоліної з 2016 року. Тоді вона з таким же рахунком програла Серені Вільямс у четвертому колі Ролан Гаррос.
Хоча Світоліна програвала і з гіршими рахунками. У 2013 році на турнірі в Бірмінгемі вона поступилася новозеландці Марині Ераковіч 0:6, 1:6. А у 2009 році у віці 14 років у Харкові програла Дарії Кучміній 1:6, 0:6.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі