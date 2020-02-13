Світоліна розповіла про своє суперництво з бойфрендом Монфісом

Українська тенісистка Еліна Світоліна змагається зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом щодо кількості виграних турнірів.

Про це Світоліна розповіла після матчу в Таїланді, де вона пробилася у третє коло змагань.

"Чи змагаємося ми з Монфісом, хто з нас виграє на цьому тижні? Так, він виграв титул минулого тижня і зараз виступає в Роттердамі. Я зі свого боку постараюся докласти всіх зусиль, щоб виграти. Так що, дух суперництва дуже великий", – розповіла Світоліна після матчу.

Гаель Монфіс 9 лютого виграв турнір у французькому Монпельє. Зараз він виступає на турнірі в Роттердамі, де у 2019 році став переможцем.

Читайте також: Скільки насправді заробляють футболісти київського "Динамо": клуб опублікував декларації

В 1/4 фіналу турнірі в Таїланді Еліна Світоліна зіграє проти восьмої сіяної Нао Хібіни з Японії. У 2019 році Світоліна не виграла жодного трофею.