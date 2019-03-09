Світоліна та Козлова з боями вийшли у третє коло турніру WTA в Індіан-Уеллсі

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова успішно подолали другий раунд турніру серії WTA в Індіан-Веллсі (США).

Еліна Світоліна – Софія Кенін 2:1 (3:6, 7:6, 6:4)

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Еліна Світоліна з боями перемогла американку Софію Кенін – 3:6, 7:6, 6:2. Матч тривав майже дві з половиною години. За цей час перша ракетка України подала 6 ейсів, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 3 брейкпоінта.

Світоліна програла перший сет, а в другому зуміла перемогти лише на тай-брейку. Підсумок третьої партії вирішив один брейк, який зуміла зробити українська тенісистка.

У третьому раунді турніру Еліна зіграє проти австралійки Дарії Гаврилової, яка у другому колі не здолала румунку Міхаелу Бузарнеску (6:2, 6:2).

Катерина Козлова – Олександра Сасновіч 2:1 (6:4, 2:6, 6:0)

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Катерина Козлова обіграла 31 ракетку світу білоруску Олександру Сасновіч з рахунком 6:4, 2:6, 6:0.

Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. За цей час Козлова обійшлася без ейсів і зробила 1 подвійну помилку, реалізувавши 7 брейкпоінтів. У свою чергу, Сасновіч допустила 6 "подвійних" без єдиної подачі на виліт і виграла 5 геймів на прийомі.

Козлова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory, тоді як до цього покидала такі змагання після першого раунду. Наступною суперницею українки стане друга сіяна Сімона Халеп.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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