Світоліна та Козлова з боями вийшли у третє коло турніру WTA в Індіан-Уеллсі
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катерина Козлова успішно подолали другий раунд турніру серії WTA в Індіан-Веллсі (США).
Еліна Світоліна – Софія Кенін 2:1 (3:6, 7:6, 6:4)
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Еліна Світоліна з боями перемогла американку Софію Кенін – 3:6, 7:6, 6:2. Матч тривав майже дві з половиною години. За цей час перша ракетка України подала 6 ейсів, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 3 брейкпоінта.
Світоліна програла перший сет, а в другому зуміла перемогти лише на тай-брейку. Підсумок третьої партії вирішив один брейк, який зуміла зробити українська тенісистка.
У третьому раунді турніру Еліна зіграє проти австралійки Дарії Гаврилової, яка у другому колі не здолала румунку Міхаелу Бузарнеску (6:2, 6:2).
Катерина Козлова – Олександра Сасновіч 2:1 (6:4, 2:6, 6:0)
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Катерина Козлова обіграла 31 ракетку світу білоруску Олександру Сасновіч з рахунком 6:4, 2:6, 6:0.
Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. За цей час Козлова обійшлася без ейсів і зробила 1 подвійну помилку, реалізувавши 7 брейкпоінтів. У свою чергу, Сасновіч допустила 6 "подвійних" без єдиної подачі на виліт і виграла 5 геймів на прийомі.
Козлова вперше в кар'єрі вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory, тоді як до цього покидала такі змагання після першого раунду. Наступною суперницею українки стане друга сіяна Сімона Халеп.
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