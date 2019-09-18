Світоліна та Ястремська зіграють на тенісному турнірі в Москві

Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють на турнірі "ВТБ Кубок Кремля" у Москві (Росія). Призовий фонд змагань – 1 032 000 доларів.

Про участь Світоліної та Ястремської повідомляє офіційний сайт змагань у Москві. Раніше українські тенісистки пропускали турнір у Москві.

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Турнір серії Premier відбудеться у Москві з 14 до 20 жовтня. На цей момент Світоліна має найкращий рейтинг серед учасниць змагань.



Список учасниць турніру

Швидше за все, рішення Світоліної зіграти в Росії пов'язане з тим, що українка хоче покращити місце в "чемпіонській гонці" та все ж взяти участь у Підсумковому турнірі. Наразі українка не входить у вісімку найкращих.

Торік Світоліна виграла Підсумковий турнір і стала першою українкою, якій підкорилося це досягнення.

Наразі Еліна виступає на турнірі в Гуанчжоу (Китай). У 1/8 фіналу Світоліній протистоятиме Марія Боузкова з Чехії.