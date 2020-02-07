Світоліна та Ястремська знову принесли Україні блискучу перемогу на Кубку Федерації

Даяна Ястремська та Еліна Світоліна принесли збірній України перемогу в матчі Кубка Федерації Україна – Хорватія.

У першому матчі 19-річна Ястремська у двох сетах перемогла Леу Боскович, що займає 300-е місце в рейтингу WTA – 6:4, 6:4.

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Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. За цей час Даяна 2 рази подала навиліт і допустила дві подвійні помилки, реалізувавши шість брейк-пойнтів. У свою чергу, хорватка обійшлася без ейсів, зробила три "подвійні" і виграла 4 гейми на прийомі.

У другому поєдинку Світоліна розібралася з Яною Фетт (WTA №234) – 6:3, 3:6, 6:1.

Матч тривав годину і 50 хвилин. Еліна несподівано програла другий сет, але змогла зібратися і виграти вирішальний.

Заключним поєдинком ігрового дня стане парна дуель: Леся Цуренко і Катаріна Завацька протистоятимуть Дарині Юрак і Яні Фетт. За загального рахунку 2:0 заключна зустріч протистояння турнірного значення вже не має.

Таким чином, збірна України посіла перше місце в групі А і 8 лютого проведе вирішальний матч проти збірної, яка виграє групу В, де виступають Італія, Естонія, Австрія та Греція.