Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA, Костюк здійснила стрибок

Одразу чотири українські тенісистки залишилися у топ-100 світового рейтингу. Однак їм не вдалося покращити свої позиції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує займати 6 місце, Леся Цуренко та Даяна Ястремська також зберегли свої місця (26-е та 38-е відповідно).

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Четверта українка в топ-100 WTA Катерина Козлова, в свою чергу, опустилася з 84-го на 85 місце. Примітно, що лише Козлова змогла вийти до другого кола змагань в Мадриді.

Найкращий прогрес з українок продемонструвала Марта Костюк, яка повернулася в топ-300 рейтингу і тепер займає 292 місце. Таким чином, Костюк за тиждень перемістилася відразу на 28 місць.

Також українка Дар'я Лопатецька в оновленому рейтингу піднялася на три позиції і оновила особистий рекорд (231 місце).

Українки в топ-200 рейтингу WTA (станом на 6 травня)

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