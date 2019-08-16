Світоліна вдруге за тиждень поступилася юній американці: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії Прем'єр 5 в Цинциннаті.

У матчі третього кола українка в 2 сетах поступилася Софії Кенін з США – 3:6, 6:7.

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Матч тривав 1 годину і 53 хвилини. За цей час Світоліна записала в свій актив 9 ейсів, 5 врятованих брейкпоінтів, і 2 виграних гейма на прийомі. В цей час Кенін лише один раз подала на виліт, зробила 7 подвійних помилок і реалізувала 3 брейпоінта з 8-ми.

Путівку до півфіналу Кенін розіграє з другим номером посіву японкою Наомі Осакою. Western & Southern Open в Цинциннаті пройде до 18 серпня.

Спорт 24 писав, що інша українка Даяна Ястремська не зуміла подолати друге коло турніру в американському Цинциннаті. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.

Минулого тижня 20-річна Кенін зупинила Світоліну на стадії чвертьфіналу турніру в Торонто, обігравши перед тим і Даяну Ястремську.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Софія Кенін

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
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