Світоліна відкриває табір у Києві та обіцяє підтримку талановитим тенісистам

Третя ракетка світу Еліна Світоліна запускає проект, покликаний відкрити юні спортивні таланти. Еліна Світоліна шукає таланти серед юних тенісистів в Україні.

За підтримки Еліни Світоліної з 28 вересня до 5 жовтня 2019 року відбудеться тенісний табір на кортах українського тенісного центру "Віккорт".

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Взяти участь у спортивному інтенсиві зможуть тенісисти до 12 років. Відбір талантів проводитимуть фахівці міжнародного рівня, які працюють з командами Кубка Девіса й Кубка Федерації.

За результатами роботи табору троє найсильніших юних спортсменів отримають подальшу підтримку від Еліни Світоліної.

Тенісний табір відбору працюватиме на базі комплексу "Віккорт" за правилами розробленого положення заходу. Детальніше можна ознайомитися за посиланням.