Світоліна визначилася з турніром, на якому виступить після US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вже знає де зіграє наступний матч. Після поразки у півфінал US Open, Світоліна виступить на турнірі у китайському Чженчжоу.

Світоліна буде сіяна під другим номером на новому турнірі WTA у Чженчжоу. Відтак вона почне виступ не з першого кола, а одразу з другого. там на неї очікуватиме переможниця пари Тамара Зіданшек – Юлія Путівцева.

Матч 1/8 фіналу за участі Світоліної відбудеться в ніч на 11 вересня. Фінал турніру у Чженчжоу – в ніч на 15 вересня. Призовий фонд – 1 мільйон доларів.

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Нагадаємо, Еліна Світоліна дійшла до півфіналу US Open, де поступилася американці Серені Вільямс. Завдяки цьому українка повернулася на третє місце у рейтингу WTA.