Світоліна впевнено пробилася в 1/8 фіналу на турнірі в Цинциннаті

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено подолала стадію 1/16 фіналу на турнірі Premier 5 в Цинциннаті (США). На шляху до 1/8 фіналу українка змусила зачохлити ракетку представницю Бельгії Елізу Мертенс.

Еліна Світоліна – Еліза Мертенс 2:0 (6:4, 6:1)

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У першому сеті Світоліна зробила один брейк у шостому геймі. Цього виявилося достатньо, щоб українка виграла партію. Світоліна впевнено захищала свою подачу. 23-річна Мертнес за перший сет мала тільки два брейк-пойнти.

Другу партію Еліна розпочала ще агресивніше. У третьому геймі українка виграла на подачі 23-ї ракетки світу й повела 3:1. Після цього Світоліна оформила ще один брейк та захистила свою подачу – 5:1. У сьомому геймі Еліна зробила черговий брейк і виграла матч на подачі Мертенс.

В 1/8 фіналу 24-річна Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Софія Кенін – Заріна Діяс. Фавориткою матчу є Кенін.

Боротьбу в Цинциннаті продовжує і Даяна Ястремська. Українка зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнецовою.