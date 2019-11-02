Світоліна встановила декілька рекордів на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна встановила декілька особистих рекордів на Підсумковому турнірі в китайському Шеньчжені. У півфіналі українка вибила Белінду Бенчіч.

У матчі проти Белінди Бенчіч найкраща українська тенісистка подала 16 ейсів (подачі навиліт). До цього Еліні не вдавалося подати за один матч стільки ейсів.

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25-річна українка стала першою тенісисткою з 2014 року, яка вийшла у фінал Підсумкового чемпіонату на наступний рік після перемоги. Останньою це вдавалося Серені Вільямс.

Для Світоліної це перший фінал у цьому сезоні. У 2019 році Еліна 5 разів покидала змагання після півфіналу: Доха, Дубаї, Індіан-Веллс, Вімблдон, US Open.

Безпрограшна серія українки на Підсумковому турнірі тепер налічує 10 матчів.