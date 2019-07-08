Світоліна встановила унікальне досягнення серед українців на Вімблдоні

185 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна оновила свій особистий рекорд, вийшовши у чвертьфінал суперпрестижного турніру Вімблдон.

Крім цього Світоліна встановила і національний рекорд, оскільки раніше з українських тенісистів нікому не вдавалося вийти в цю стадію турніру.

Огляд матчу: Світоліна вперше в кар'єрі пробилася у чвертьфінал Вімблдону

Найвищим досягненням серед українців було четверте коло (Медведєв-1994, Світоліна-2017 і Ястремська-2019).

Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу стане чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка обіграла свою співвітчизницю Кароліну Плішкову.

У той же час ще одна українка, Даяна Ястремська в 1/8 фіналу не зуміла перемогти китаянку Чжан Шуай. Програвши перший сет з рахунком 4:6, у другому вона буквально винесла суперницю – 6:1. На жаль, вирішальна партія не склалася – 2:6 на користь китаянки.

blog_ava
Мають тиждень: Зеленський озвучив умову бойовикам через міст у Станиці Луганській
сьогодні
7619
Теги: Новини Спорту Спорт Вімблдон Еліна Світоліна Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
сьогодні 15:29 Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
824
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6950
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3442
"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
сьогодні 13:31 "Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
369
НБА: головні переходи 2019
сьогодні 11:16 НБА: головні переходи 2019
271
Новини
Більше новин
Залиште відгук