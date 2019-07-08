Світоліна встановила унікальне досягнення серед українців на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна оновила свій особистий рекорд, вийшовши у чвертьфінал суперпрестижного турніру Вімблдон.

Крім цього Світоліна встановила і національний рекорд, оскільки раніше з українських тенісистів нікому не вдавалося вийти в цю стадію турніру.

Огляд матчу: Світоліна вперше в кар'єрі пробилася у чвертьфінал Вімблдону

Найвищим досягненням серед українців було четверте коло (Медведєв-1994, Світоліна-2017 і Ястремська-2019).

Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу стане чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка обіграла свою співвітчизницю Кароліну Плішкову.

У той же час ще одна українка, Даяна Ястремська в 1/8 фіналу не зуміла перемогти китаянку Чжан Шуай. Програвши перший сет з рахунком 4:6, у другому вона буквально винесла суперницю – 6:1. На жаль, вирішальна партія не склалася – 2:6 на користь китаянки.