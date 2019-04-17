Світоліна з бойфрендом показали своє спільне життя двох спортсменів: мотивуюче відео

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Світоліна і Монфіс
Світоліна і Монфіс / instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс, опублікували на своїй спільній інстаграм-сторінці відеонарізку про своє спільне життя як спортсменів.

На відео зіркова пара показала, як виглядають їхні тренування та загалом – підготовка до змагань.

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"Ми летимо у Монако грати в теніс", – сказала Світоліна у відео. Наскільки помітно з ролика, там хлопець Еліни Монфіс травмував собі ногу. 

Ймовірно, Еліна та Гаель хотіли передати у цьому відео всю "палітру" емоцій та подій у житті спортсменів. Там і радість, успіх та запал, водночас – втома, важкі тренування, розчарування і навіть біль.

В описі сторінки зіркової пари така фраза: "We’re not perfect. We make mistakes. And we’ll make more mistakes. And that’s OK". Що в перекладі означає: "Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити ще більше помилок. І це нормально".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
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