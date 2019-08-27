Світоліна з перемоги над 17-літнью американкою стартувала на US Open: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступ на US Open. У першому колі українка перемогла 17-літню американку Вітні Осігве.

У першому сеті Світоліна дозволила суперниці виграти єдиний гейм. При цьому сталося це вже за рахунку 5:0 на користь українки.

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У другій партії Осігве вдалося вирівняти гру. Вона навіть лідирувала 4:2. Але досвіду для втримання цієї переваги у неї не виявилося. У дев'ятому геймі американка зробила брейк, але Світоліна відіграла подачу, а після цього виграла два наступні гейми. Тож саме українка зіграє у другому колі US Open.

Еліна Світоліна – Вітні Осігве 2:0 (6:1, 7:5)

Там на Світоліну чекає Венус Вільямс. Тенісистки вже зустрічалися цього сезону на Ролан Гаррос. Перемогу здобула українка.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Вітні Осігве

Варто додати, що у другому колі US Open зіграє і Даяна Ястремська. Натомість Леся Цуренко знялася зі змагань через травму.