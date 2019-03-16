Світоліна з травмою поступилася у півфіналі турніру в Індіан-Уеллсі: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна покинула турнір в Індіан-Уеллсі, в півфіналі поступившись Бьянці Андрееску в трьох сетах.

Еліна Світоліна – Бьянка Андрееску 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

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Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 4:6. На рахунку українки 1 подача навиліт, 2 подвійні помилки і 6 брейк-пойнтів з 19-ти. Андрееску зробила 1 ейс, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 12-ти.

Еліна Світоліна розповіла, що відіграла турнір з травмою коліна. За словами українки, перед початком змагань вона зробила МРТ, а через навантажень і трисетові матчі біль і запалення посилилися.

Світоліна пройде ще одне обстеження і пізніше вирішить, чи зіграє наступного тижня на турнірі в Маямі.

Найкращий в кар'єрі виступ в Індіан-Уеллсі приніс Еліні Світоліній 354 тисячі доларів призових і 390 очок в рейтингу WTA, що дозволить українці повернутися в топ-5.

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Майбутнє у Андрееску вимальовується світле і райдужне, грає вона у відмінний теніс. Але якби Світоліна змогла підійти до цього поєдинку повністю готовою фізично і психологічно, результат був би інший.

Також зазначимо, що Андрееску – єдина володарка уайлд-кард, яка зуміла вийти у фінал Індіан-Уеллса в історії проведення турніру.

У фіналі турніру в Індіан-Уеллсі Андрееску зустрінеться з Анжелік Кербер, яка в своєму півфіналі обіграла Белінду Бенчіч (6:4, 6:2).

Відеоогляд матча Світоліна – Андрееску

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