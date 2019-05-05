Світоліна з тріском програла в першому колі престижного турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало повернулася на корт після тривалої паузи. Шоста ракетка світу не змогла подолати перше коло ґрунтових змагань у Мадриді, програвши представниці Франції Полін Пармантьє.

Полін Пармантьє – Еліна Світоліна 2:0 (6:4, 7:6)

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У першому сеті француженка, яка посідає 69 місце в рейтингу WTA, зуміла двічі виграти на подачу українки. Світоліна програвала 5:1, однак зуміла зробити один брейк та відігратися до 5:4. Однак другий раз поспіль у першому сеті Пармантьє свою подачу не програла й подала на сет.

На старті другої партії Еліна знову програла свою подачу й дозволила суперниці повести з рахунком 2:0. У шостому геймі на подачі Пармантьє Еліна зуміла зробити брейк і в наступному геймі вперше у сеті повела в рахунку. Більше тенісистки не програвали гейми на своїх подачах, відтак доля сету вирішувалася на тай-брейку.

У тенісній лотереї більш успішною була саме француженка й здобула перемогу на тай-брейку з рахунком 8:6.

Востаннє Світоліна виходила на корти Туру ще в другій половині березня: в Маямі українка зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.

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