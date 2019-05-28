Світоліна засвітила фото у прозорому вбранні
Відома у всьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм два фото, де вона позує у вишуканому напівпрозорому вбранні біля роялю.
На спортсменці – довга сукня з прозорої світло-коричневої тканини у білу хаотичну смужку, оздоблена блискучими переплетеннями.
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Під сукнею у тенісистки пікантно просвічується білизна: тілесний ліф та високі чорні шортики.
Гламурний лук від amFar. Це було задоволення,
– підписала фото Еліна.
На сторцінці amFar в інстаграмі зазначено, що це "фонд для досліджень у сфері СНІДу присвячений припиненню глобальної епідемії СНІДу через інноваційні дослідження".
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Джерело: 24 канал
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