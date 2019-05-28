Світоліна засвітила фото у прозорому вбранні

Відома у всьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм два фото, де вона позує у вишуканому напівпрозорому вбранні біля роялю.

На спортсменці – довга сукня з прозорої світло-коричневої тканини у білу хаотичну смужку, оздоблена блискучими переплетеннями.

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Під сукнею у тенісистки пікантно просвічується білизна: тілесний ліф та високі чорні шортики.

Гламурний лук від amFar. Це було задоволення,

– підписала фото Еліна.

На сторцінці amFar в інстаграмі зазначено, що це "фонд для досліджень у сфері СНІДу присвячений припиненню глобальної епідемії СНІДу через інноваційні дослідження".

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