Світоліна зазнала принизливої поразки на турнірі в Римі, матч двічі переривався через дощ: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла захистити свій титул переможниці турніру категорії Premier 5 в Римі. У першому ж матчі українка поступилася представниці Білорусі Вікторії Азаренко.

Еліна Світоліна – Вікторія Азаренко 1:2 (6:4, 1:6, 5:7)

Читайте також: Українка Костюк здолала росіянку Грачову у фіналі кваліфікації престижного турніру в Іспанії

У першому сеті Світоліна реалізувала два брейк-пойнти (з чотирьох), у той час як білоруска – лише один. Тож саме українка виграла перший сет. Однак програла перший гейм на початку другого сету, після чого спортсменки пішли на вимушену перерву через дощ.

Перерва пішла на користь саме Азаренко. Вона програла свою подачу, але після цього виграла три гейми поспіль (10 з 12 розіграшів виграла білоруска). І знову у гру вмішався дощ. Після того, як він припинився, Азаренко виграла ще два гейми і зрівняла рахунок за сетами – 1:1.

Світоліна мала можливість виграти цей матч, коли на початку третього сету була попереду 3:0. Згодом рахунок був 5:2 на користь українки, і Світоліна мала матчбол на своїй подачі. Та не зумівши його реалізувати, вона програла п'ять геймів поспіль і матч загалом.

Читайте також: Українка Козлова прорвалася в топ-70 рейтингу WTA, Світоліна ризикує втратити 6 позицію

Відтак Світоліна вилітає вже у першому матчі на турнірі в Римі. Нагадаємо, саме українка виграла тут у 2018 році.

Раніше турнір в Римі у першому турі покинула українка Даяна Ястремська, яка поступилася Карлі Суарес Наварро. Також на старті одиночного розряду Леся Цуренко програла Юлії Путінцевій, але змогла пробитися до другого туру у парному розряді.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram