Світоліна знялась у новій колекції від Nike: яскраві фото та відео

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для нової колекції від Nike.

Автором колекції стала Кессі Бірс, яка змогла зі спортивного одягу створити майже не художній витвір.

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Світоліна взяла участь у фотосесії, а також знялася у проморолику під назвою "За кожною людиною стоїть історія".

Також Еліна та Кессі записали спільне інтерв'ю.

Тенісисти світу вже встигли вийти на корт у новій колекції, і Світоліна зокрема. У новій формі Еліна вийшла в 1/16 фіналу Australian Open. У другому раунді Світоліна не без проблем зламала опір 62 ракетки світу Лорен Девіс.

У новій формі також встигла зіграти українка Марта Костюк, яка у 2019 році увійшла в топ-200 рейтингу WTA.

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