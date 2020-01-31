24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Світоліна знялась у новій колекції від Nike: яскраві фото та відео

425 Читать новость на русском
Еліна Світоліна / instagram.com

Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для нової колекції від Nike.

Автором колекції стала Кессі Бірс, яка змогла зі спортивного одягу створити майже не художній витвір.

Читайте також: Світоліна і Монфіс продовжують дивувати підписників: милі фото

Світоліна взяла участь у фотосесії, а також знялася у проморолику під назвою "За кожною людиною стоїть історія". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exciting day filming with @nikecourt and @cassbyrnes ?

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

Також Еліна та Кессі записали спільне інтерв'ю.

Тенісисти світу вже встигли вийти на корт у новій колекції, і Світоліна зокрема. У новій формі Еліна вийшла в 1/16 фіналу Australian Open. У другому раунді Світоліна не без проблем зламала опір 62 ракетки світу Лорен Девіс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

into the next round @australianopen

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on

У новій формі також встигла зіграти українка Марта Костюк, яка у 2019 році увійшла в топ-200 рейтингу WTA.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Безробітним будуть платити більше: інфографіка
сьогодні
9114
Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Стиль і мода Теніс Еліна Світоліна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:18 Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео
Юрій Семенюк 517
сьогодні 18:35 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 4566
сьогодні 17:34 Легенда "Манчестер Юнайтед" знявся у кліпі Галлахера, який є зірковим фаном "Манчестер Сіті"
Юрій Семенюк 167
сьогодні 14:07 Російського нокаутера вирубили за 33 секунди в поєдинку ММА – відео
Юрій Семенюк 7025
сьогодні 11:37 Український тенісист Стаховський презентував власне вино і провів благодійний аукціон – фото
Вісент Луїс 145
Новини
Більше новин
Залиште відгук