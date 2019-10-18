Світоліній підкорилося чергове історичне досягнення

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA, при чому протягом сезону не зіграла в жодному фіналі будь-якого турніру. Їй першій вдалося це зробити серед топ-8 учасниць турніру з 1980 року.

У цьому сезоні 25-річна українка зіграла у п'яти півфіналах, але у всіх поступилася. При цьому Світоліна вийшла на Підсумковий турнір WTA.

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Півфінали Світоліної у 2019 році

  • Доха. Еліна Світоліна – Сімона Халеп 1:2
  • Дубаї. Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 1:2
  • Індіан Веллс. Еліна Світоліна – Б'янка Андреєску 1:2
  • Вімблдон. Еліна Світоліна – Сімона Халеп 0:2
  • US Open. Еліна Світоліна – Серена Вільямс 0:2

Як повідомляє Btu.org.ua, у 1980 році Підсумковий турнір проходив у березні, а сезон тривав з січня до грудня. Того року до кінця березня дві учасниці Підсумкового турніру Кеті Джордан і Венді Тернбулл не встигли вийти в жоден фінал.

Джордан до кінця сезону в грудні так жодного разу до фіналу і не добиралася.

З 1981-го Підсумковий турнір у форматі 8 учасниць в одиночному розряді мав мінімум одну тенісистку, яка упродовж сезону мала в активі бодай фінал.

Що таке Підсумковий турнір?Це найпрестижніші змагання у жіночому турі WTA. На Підсумковий турнір потрапляють вісім найкращих тенісисток за підсумками сезону.

Цього року турнір пройде у Шеньчжень (Китай). Призовий фонд 14,000,000 доларів. Торік турнір у Сінгапурі виграла Еліна Світоліна.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна
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