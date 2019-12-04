Святослав Михайлюк встановив новий персональний рекорд в НБА: відео

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Святослав Михайлюк (ліворуч)

Український захисник Святослав Михайлюк провів найуспішніший матч в НБА. Українець набрав 15 очок і допоміг "Детройту" обіграти "Клівленд" (127:94).

Михайлюк набрав 15 очок (5/11 з гри, 3/8 триочкові), зробив 2 підбирання та віддав 4 передачі.

До слова: Українець Михайлюк провів найрезультативніший матч в НБА: відео

Українець став третім за результативністю в команді після Андре Драммонд (17 очок). Також він провів 26 хвилин – це також другий показник в команді.

"Пістонз" не помітили опору "Кавальєрс", вигравши в кожній з чвертей. "Поршні" знаходяться на 9-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА.

У наступній грі "Детройт" 5 грудня зустрінеться проти "Мілуокі Бакс".

Клівленд – Детройт 94:127 (28:32, 18:30, 22:35 26:30)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк
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