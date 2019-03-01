Сядете до в'язниці: Лукашенко влаштував розбір польотів у білоруському хокеї

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ефірі телеканалу "Білорусь 1" висловився про ситуацію в хокеї. Зокрема, він заявив, що відправить хокеїстів "Динамо" у в'язницю, якщо ті провалять наступний сезон.

"Нехай Ігор Шуневич послухає, хоч він і міністр МВС. Бардаку в хокеї вистачає. По знайомству взяти в команду дружка, синка, ще когось. Цього не повинно бути", – цитує білоруського президента by.tribuna.com.

Читайте також: Хокеїст у чемпіонаті України закинув неймовірну шайбу: відео

"Тому відправив у "Динамо" Баскова (Дмитро Басков – гендиректор "Динамо", – Спорт24). Сказав: "Підбирай команду й не дай боже провалишся у наступний раз". Вчора грубо сказав: "Сядете до в'язниці, якщо провалите наступний сезон". Вони досі переживають. Їх запросили перекусити, так вони їсти перестали. Це не жартівлива справа.

Подивився на "Мінськ-Арену". 15 тисяч з першої до останньої хвилини сиділи. На "Чижівка-Арені" 11 тисяч сиділи. Треба було всіх поставити на місце й показати кожному його місце. Тим самим заявити, що потрібно працювати й давати результат. Або грошей не буде", – резюмував Лукашенко.

Читайте також: Батьки юних хокеїстів влаштували жорстоку бійку під час матчу: відео

"Там же, у "Динамо", кращі білоруси. Вони погану гру показали. Я вболіваю і за тих, і за тих. Басков каже, що травмованих багато. Відповів йому: "То йди й сам грай". І в екстралізі хворі є. Все перекриває те, що хлопці з екстраліги себе показали. Показали, як треба грати в сучасний хокей. Показали, що без фізичної підготовки нічого брати ключку й виходити на лід. Елементарно, начебто. Але деякі не розуміють. Це ще один привід для серйозних розбірок.

У нас у 2021 році чемпіонат світу. Ми не можемо з другої ліги виступати на чемпіонаті світу. Ми, звичайно, опинимося там як господарі. Але потрібно самим повернутися в еліту. Ми повинні створити команду, яка витягне збірну наверх. Нема чого їх жаліти, потрібно працювати. Зроблять, будемо вшановувати їх на кожному розі. Не зроблять, ніхто з ними розмовляти не буде", – заявив Лукашенко.

Мінське "Динамо" невдало провело сезон у Континентальній хокейній лізі, не вийшовши у плей-офф. Окрім того, між "Динамо" та збірною білоруської Екстраліги (чемпіонат Білорусі з хокею) були організовані матчі. Команди здобули по одній перемозі. Ще одна гра відбудеться 2-го березня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram