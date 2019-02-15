Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю

Батько і тренер американського боксера Теофімо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофімо Лопес-старший заявив, що бій його сина проти Василя Ломаченка (12-1,9 КО) повинен відбутися в кінці 2019-го або на початку 2020 року.

Слова Лопеса-старшого цитує видання Boxing Talk.

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Бій Теофімо з Ломаченко - це поєдинок за об'єднання всіх титулів в легкій вазі. В українця, ймовірно, їх буде три, а у нас один. Цьому хлопцю мого пацана не побити. Так ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку,

– сказав він.

"Ми збираємося отримати бій з Ломаченко, а коли ми отримаємо його, то знищимо його. Я знаю, що навколо українця будуть люди, які спробують захистити його від бою, тому що вони знають, що він програє", – сказав Лопес-старший.

Раніше Спорт 24 писав, що Теофімо Лопес звинуватив у корупції українця Василя Ломаченка. На думку американця, українському боксеру незаслужено приписують багато заслуг.

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