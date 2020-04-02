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Талановита дзюдоїстка Білодід розповіла, за чим сумує під час карантину

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Дарія Білодід / facebook.com/Bilodid.Daria

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід активно тренується та підтримує чудову форму під час карантину. Спортсменка розповіла вболівальникам, чого їй не вистачає зараз у житті.

Цим українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилась у своєму інстаграмі. Також Дарія Білодід закликала усіх у своїх соцмережах залишатися вдома та викладати відео своїх занять з тегом #тренуємосьразом.

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Мені так не вистачає змагань та тренувальних таборів,
– написала дзюдоїстка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I so miss competitions and training camps️ #judo

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Дарія Білодід стала найкращою спортсменкою року. Найкращий тренер року – Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід, які є особистими наставниками Дарії Білодід.

Додамо, що про українську дзюдоїстку Дарію Білодід зняли фільм. Прем'єра була запланована на березень, але через пандемію коронавірусу була перенесена на невизначену дату.

Досягнення Дарії Білодід

  • Чемпіонка України серед кадетів (2015, 2016).
  • Двічі ставала чемпіонкою України серед юніорів (2015, 2016).
  • П'ятиразова чемпіонка European Cup (кадети, 2015, 2016). Двічі ставала срібною призеркою European Cup серед юніорів.
  • Чемпіонка Європи серед кадетів у 2015 та 2016 роках.
  • У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).
  • Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.
  • Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.
  • Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.
  • Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).
  • Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.
  • Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році. 
  • Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).
  • У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.
  • Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).

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Автор: Софія Кулай
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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