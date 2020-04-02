Талановита дзюдоїстка Білодід розповіла, за чим сумує під час карантину

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід активно тренується та підтримує чудову форму під час карантину. Спортсменка розповіла вболівальникам, чого їй не вистачає зараз у житті.

Цим українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилась у своєму інстаграмі. Також Дарія Білодід закликала усіх у своїх соцмережах залишатися вдома та викладати відео своїх занять з тегом #тренуємосьразом.

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Мені так не вистачає змагань та тренувальних таборів,

– написала дзюдоїстка.

Дарія Білодід стала найкращою спортсменкою року. Найкращий тренер року – Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід, які є особистими наставниками Дарії Білодід.

Додамо, що про українську дзюдоїстку Дарію Білодід зняли фільм. Прем'єра була запланована на березень, але через пандемію коронавірусу була перенесена на невизначену дату.

Досягнення Дарії Білодід

Чемпіонка України серед кадетів (2015, 2016).

Двічі ставала чемпіонкою України серед юніорів (2015, 2016).

П'ятиразова чемпіонка European Cup (кадети, 2015, 2016). Двічі ставала срібною призеркою European Cup серед юніорів.

Чемпіонка Європи серед кадетів у 2015 та 2016 роках.

У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).

Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.

Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.

Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.

Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).

Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.

Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році.

Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).

У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.

Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).

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