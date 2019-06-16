Таємниця успіху нового чемпіона світу, – FIFA про збірну України U-20

Сайт FIFA.com аналізує фактори, які привели Україну до тріумфу на чемпіонаті світу (U20).

Перемогою над Республікою Південна Корея в фіналі Мундіалю в Польщі український футбол святкує найбільший успіх у своїй історії. Ми аналізуємо таємниці успіху нового чемпіона світу.

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Без зірок…

Головний тренер українців Олександр Петраков протягом усього турніру повторював, ніби молитву: "В цій команді зірок нема. Зірка – це команда". Цієї філософії наставника його гравці дотримувались буквально. Всі йшли вперед, всі поверталися назад. Саме таким чином і вдався найбільший сюрприз в історії цього турніру. Взаємодія відображалася навіть під час інтерв’ю, під час яких українці на питання про індивідуальні (блискучі) заслуги постійно розповідали про своїх товаришів по команді.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков

...але сильні індивідуалісти

Втім, хоча вихвалянь і не було, досягнення гравців говорили самі за себе. Хотіли українці того чи ні, а деякі гравці виділялися з колективу.

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Андрій Лунін: воротар протягом турніру пропустив лише чотири голи. Недарма його купив мадридський "Реал".

Андрій Лунін зіграв шість матчів на турнірі

Сергій Булеца: Номер десятий української збірної, нагороджений "Срібним м’ячем" від adidas, брав участь в усіх добрячих атаках, забив три м’ячі сам та дав дві гольові подачі.

Сергій Булеца забив три голи та віддав дві результативні передачі

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Юхим Конопля: Правий захисник не лише наглухо "закрив" власну зону – він ще й постійно створював загрозливі моменти на флангах. Таким чином він підготував чотири голи, один з них – у фінальній грі.

Юхим Конопля зіграв у шести матчах, на його рахунку чотири гольові паси

Данило Сікан: На командного "джокера" можна було покластися. Майже кожного разу, виходячи на поле, він забивав і, зрештою, "заробив" чотири голи.

Данило Сікан забив чотири голи та став другим бомбардиром турніру

Владислав Супряга: Супряга також протягом всього турніру був запасним. Лише в фіналі він вийшов на поле з самого початку – й одразу забив два м’ячі (насправді Супряга вийшов у старті у перших двох матчах чемпіонату – проти США та Катару, – прим. Спорт24).

Супряга забив два голи у фіналі

Я працюю з цією командою вже п’ять років і я пишаюся, що отримав цей шанс. Буде важко прощатися. Цей день – святковий не лише для нас, не лише для асоціації, а й для всієї України,

– сказав Олександр Петраков.

Лише в фіналі Україна вперше змушена була зрівнювати рахунок. До цього моменту новий чемпіон світу протягом шести матчів постійно вів у рахунку й п’ять разів переміг. Й навіть швидкий гол, якого забили корейці з пенальті на 5-й хвилині матчу, не вивів українців із рівноваги.

П’ять років

Одна з таємниць успіху нового чемпіону світу – це час, який команда провела разом. "Я треную Валерія Бондаря вже п’ять років", – каже тренер, наприклад, про свого капітана. – Наші пригоди почалися з гравцями 1999 року народження, потім продовжилися 2000-ми та 2001-ми. Кожен тренер знає, що це означає – мати можливість постійно супроводжувати гравців протягом п’яти років. Нині для мене настав час прощатися. Це буде важко".

В Польщі Україна здобула свій перший титул в турнірах ФІФА. Досі країна тричі сягала однієї восьмої фіналу чемпіонату U-20. Найбільший успіх основна національна збірна відзначила, сягнувши чвертьфіналу футбольного чемпіонату світу в Німеччині у 2006 році.

Джерело: FIFA.com

Переклад для 24 каналу: Борис Немировський