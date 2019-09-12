Тайсон Ф'юрі познущався зі свого суперника на дуелі поглядів: відео

Британець Тайсон Ф'юрі та швед Отто Валлін уже 14-го вересня зустрінуться у США. Боксери проводять не тільки фінальні тренування, але й пресконференції.

Ф'юрі, який відомий своєю нестандартною поведінкою, вирішив пожартувати зі шведського суперника.

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Британець корчив смішні гримаси та щось демонстрував присутнім. Коли відбувалася дуель поглядів, то Тайсон теж не втримався, щоб зробити декілька кумедних рухів.

28-річний Отто Валлін спокійно реагував на дії британця й навіть старався йому підіграти.

Відео дуелі поглядів Ф'юрі – Валлін

Фахівці критикують Тайсона за бій проти Валліна. Шведа називають абсолютним аутсайдером поєдинку й бій стане легкою прогулянкою для Ф'юрі.

У свою чергу Тайсон заявив, що в нього був малий вибір суперників.

Поєдинок Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін відбудеться 14-го вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США). Результат бою читайте на сайті Спорт24.