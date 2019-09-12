Тайсон Ф'юрі познущався зі свого суперника на дуелі поглядів: відео

472 Читать новость на русском
Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін
Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін / boxingscene.com

Британець Тайсон Ф'юрі та швед Отто Валлін уже 14-го вересня зустрінуться у США. Боксери проводять не тільки фінальні тренування, але й пресконференції.

Ф'юрі, який відомий своєю нестандартною поведінкою, вирішив пожартувати зі шведського суперника.

Читайте також: Переміг би Усика зі зв'язаною рукою за спиною, дозволю вам вибрати, якою, – Тайсон Ф'юрі

Британець корчив смішні гримаси та щось демонстрував присутнім. Коли відбувалася дуель поглядів, то Тайсон теж не втримався, щоб зробити декілька кумедних рухів.

28-річний Отто Валлін спокійно реагував на дії британця й навіть старався йому підіграти.

Відео дуелі поглядів Ф'юрі – Валлін

Фахівці критикують Тайсона за бій проти Валліна. Шведа називають абсолютним аутсайдером поєдинку й бій стане легкою прогулянкою для Ф'юрі.

У свою чергу Тайсон заявив, що в нього був малий вибір суперників.

Поєдинок Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін відбудеться 14-го вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США). Результат бою читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак: несподівані подробиці
сьогодні
5345
Теги: Спорт Бокс Тайсон Ф'юрі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
сьогодні 15:07 Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
401
Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
сьогодні 12:34 Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
Михайло Гема 350
Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
11 вересня 22:04 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
1767
Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
11 вересня 21:43 Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
5437
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
11 вересня 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
1053
Новини
Більше новин
Залиште відгук