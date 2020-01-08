24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Тайсон Ф'юрі публічно обізвав Олександра Усика безхатьком

154 Читать новость на русском
Тайсон Ф'юрі / Фото з відкритих джерел

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) розкритикував главу WBO Пако Валькарселя.

Ф'юрі залишився незадоволений тим, що WBO замість нього призначила обов'язковим претендентом на титул організації українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Читайте також: Усик отримає чемпіонський пояс WBO без поєдинку

Може бути, я б прислухався до вас, якби ви не посунули мене з першої позиції рейтингу WBO і замість мене не поставили якогось безхатька, у якого один бій в суперважкій вазі. Тоді ви мали б право щось мені говорити,
– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що британець також різко висловився на адресу президента WBO після того, як той висунув ідею про проведення бою між Ф'юрі і проспектом з Узбекистану Баходіром Жалоловим (6-0, 6 КО).

Якщо володар поясу за версією WBO Ентоні Джошуа звільнить його, то обов'язковим претендентом на титульний бій організації стане саме Усик.

На даний момент українець близький до проведення поєдинку проти Дерека Чісори. Зустріч Усика з британцем повинна відбутися в кінці березня.

Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
45401
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:40 Українець Михайлюк встановив два особистих рекорда у матчі НБА: відео
Юрій Семенюк 151
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2504
сьогодні 11:55 Машина російського гонщика з українським штурманом згоріла під час перегонів "Дакар": відео
Юрій Семенюк 760
7 січня 14:06 Ефектний момент за участі Леня потрапив у топ-10 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 530
7 січня 11:13 "Інтер" завдяки принизливому голу розгромив "Наполі" і повернув собі перше місце: відео
Юрій Семенюк 2461
Новини
Більше новин
Залиште відгук