Тайсон Ф'юрі публічно обізвав Олександра Усика безхатьком

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) розкритикував главу WBO Пако Валькарселя.

Ф'юрі залишився незадоволений тим, що WBO замість нього призначила обов'язковим претендентом на титул організації українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

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Може бути, я б прислухався до вас, якби ви не посунули мене з першої позиції рейтингу WBO і замість мене не поставили якогось безхатька, у якого один бій в суперважкій вазі. Тоді ви мали б право щось мені говорити,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що британець також різко висловився на адресу президента WBO після того, як той висунув ідею про проведення бою між Ф'юрі і проспектом з Узбекистану Баходіром Жалоловим (6-0, 6 КО).

Якщо володар поясу за версією WBO Ентоні Джошуа звільнить його, то обов'язковим претендентом на титульний бій організації стане саме Усик.

На даний момент українець близький до проведення поєдинку проти Дерека Чісори. Зустріч Усика з британцем повинна відбутися в кінці березня.