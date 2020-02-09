Тайсон Ф'юрі розповів, як ледь не покінчив із собою: Я пішов на міст

Британський боксер Тайсон Ф'юрі зізнався, що мав намір накласти на себе руки. Про це колишній чемпіон світу у важкій вазі розповів перед реваншем з Деонтеєм Уайлдером.

Ф'юрі не вказав, коли мав намір накласти на себе руки. Тайсон планував на автомобілі врізатися у міст.

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Якось я прокинувся і подумав, що сьогодні я покінчу з усім. Я пішов на міст. Я хотів на дуже великій швидкості врізатися у нього. У мене просто не було більше мотивів, щоб жити. Перед тим, як зробити це, я почув голос. Він сказав: "Не роби цього, ти зруйнуєш життя своєї сім'ї". Я тут же розгорнув автомобіль,

– зізнався британець в інтерв'ю talkSPORT.

Тайсон заявив, що після того випадку подумав, що повинен якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Про спробу скоїти суїцид раніше розповідав американець Деонтей Уайлдер, який зустрінеться з Ф'юрі 22 лютого.

Американець розповів, що в 19 і 20 років у нього було багато труднощів у житті.

"Пістолет лежав у мене на колінах, і я дійсно думав про самогубство. Якщо звести рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть тривожити речі, які відбуваються у твоєму житті", – цитує Деонтея mirror.co.uk.

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