Тайсон хоче покинути "Шахтар" взимку, – ЗМІ

Вінгер "Шахтаря" Тайсон попросив керівництво "гірників" відпустити його в січневе трансферне вікно в разі, якщо інтерес до футболіста збереже представник Серії А – "Мілан".

"Россонері" активно боролися за право підписати 31-річного гравця в кінці серпня і аж до останніх годин 2 вересня – дати закриття трансферного вікна в Італії, повідомляє Calciomercato.

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Зазначалося, що "Шахтар" був готовий відпустити Тайсона тільки в разі активації "Міланом" клаусула футболіста, яка становить 30 мільйонів євро.

Італійський клуб пропонував оренду вінгера із зобов'язанням викупу за 25 мільйонів, однак це не влаштувало "гірників".

Варто нагадати, що Тайсоном цікавилася "Рома". Але команда виявилася не готова заплатити запропоновану суму.