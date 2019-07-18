Телепулу не буде: Українські клуби знову не змогли домовитися

Українські футбольні клуби не змогли домовитися про єдиний телевізійний пул. У Києві в Будинку футболу 18-го липня відбулися збори клубів УПЛ.

За створення єдиного телевізійного пулу проголосували вісім клубів, а чотири висловилося проти. У результаті, рішення не було прийнято, повідомляє Football.ua.

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У наступному сезоні чемпіонат транслюватиметься на різних каналах. Зокрема, на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" та медіахолдингу "1+1".

Ймовірно, проти виступили "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна". Їх домашні матчі транслюватиме медіахолдинг "1+1". На матчі інших восьми учасників головним претендентом є телеканали "Футбол 1/2". Клуби самі будуть домовлятися з телетрансляторами.

Генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов розповів, що деякі клуби не влаштовує фінансова сторона питання.

Когось не задовольняє сума, когось ще щось. Нема позиції, є старі "Зоря", "Динамо", як зазвичай, "Десна" свою позицію має. У решти команд своя позиція. "Колос" проголосував "проти", потім "за". Бовтається все,

– цитує Антонова Tribuna.com.

Генеральний директор "Шахтеря" Сергій Палкін підтвердив Tribuna.com, що вісім клубів проголосувало "за", тому було прийнято рішення щодо укладення контракту з каналами "Футбол 1/2" по трансляції чемпіонату України.

Палкін не назвав клуби, які проголосували проти. Але, ймовірно, це "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна".

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Заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник підтвердив, що матчі киян транслюватимуться на телеканалі "2+2". Клуб має довгостроковий контракт з каналом, повідомляє SportArena.

Віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін заявив, що юридично телепул є, а де-факто – ні.

Більша кількість клубів проголосувала за телепул, але клуби, які проти, судячи з усього, готові не пускати знімальні групи до себе на стадіон. Ми боїмося цього. "Маріуполь" – за єдиний пул. Ми за розвиток українського футболу і нормальне майбутнє. Як це буде виглядати на практиці – незрозуміло.



Боюся, як би це взагалі не дійшла до абсурду. Грімм (глава УПЛ, – Спорт24) сказав після закінчення засідання, що сумно, що до цього дійшло. У залі було таке відчуття, що взяли Верховну Раду й притягли сюди. У Будинку футболу повинні вирішуватися футбольні питання. Але звучала чиста демагогія, загрози Третьої світової війни, матч смерті, матч ненависті. Абсурд,

– цитує Саніна Tribuna.com.

Президент "Десни" Володимир Левін у коментарі Tribuna.com пояснив, чому клуб відмовляється підтримувати телепул.

Є інша позиція, яка не відповідає позиції "Шахтаря". Ми втрачаємо поняття масового футболу. 99 глядачів зі ста перестає дивитися футбол. Ми переходимо до поняття конфлікту за прикладом Югославії, коли був матч ненависті між "Црвеною Звездою" та "Динамо" Загреб.



Може виникнути громадянський конфлікт і ліквідація ліги. У нас сьогодні, якщо клуби почнуть виходити з УПЛ, ми побачимо виникнення двох прем'єр-ліг. Це через незаконне відбирання прав, це ж приватна власність. Такі клуби можуть припинити участь в УПЛ.



Сьогодні ще ні в кого прав не забрали, але в разі підписання це буде 4-5 клубів. "Десна" серед них. Це не європейський шлях розвитку. Футбол повинен бути громадським. Україна на 90% живе за межею бідності.



"Десна" не підтримує єдиний пул в такому вигляді, в якому він є. Підтримаємо тільки в тому випадку, якщо канали об'єднаються і трансляції будуть публічними, у відкритому доступі,

– сказав Левін.

За словами президента "Десни", клуб готовий відстоювати свої права й права кожного українця у суді.

Що таке телепул?Коли створювалася Прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу передала всі права на телетрансляцію матчів клубам. Відтоді кожен клуб сам продає свої права каналам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і знімає матчі.



Єдиний пул передбачає зовсім інший принцип. Клуби передають свої права посереднику (в цьому випадку – Прем'єр-лізі), та продає права каналам, а загальний виторг ділиться між клубами.