Тенісист Кірйос потрапив у черговий скандал: розтрощив ракетки й плюнув у сторону судді (відео)

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Нік Кірйос
Нік Кірйос / Фото з відкритих джерел

24-річний австралійський тенісист Нік Кірйос потрапив у черговий скандал. Цього разу тенісист потрапив у неприємну ситуацію на турнірі в Цинциннаті (США).

Цього разу 27 ракетка світу не зміг стримати емоцій під час перерви в матчі 1/16 фіналу проти Карена Хачанова.

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Австралієць у підтрибунному приміщенні зламав дві ракетки й плюнув у сторону судді.

Зрештою, в Кірйоса був привід сердитися. Він програв поєдинок за підсумками трьох сетів: 7:6, 6:7, 2:6.

Раніше Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Суддя дискваліфікував Ніка Кірйоса в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку.

Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів.

Подібна поведінка тенісистів не є чимось новим. Серйозні скандали розгорілися на Australian Open. Зокрема, німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив свою ракетку.

Не витримали нерви на Australian Open в іспанця Пабло Карреньо Бусти. Покидаючи корт, він жбурнув свою сумку і вигукував якісь слова на адресу судді.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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