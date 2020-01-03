Тенісист зі злості розбив ракетку об корт під час матчу: відео

Німецький тенісист Саша Звєрєв поступився в матчі групового етапу ATP Cup. Ще під час гри тенісист, який вигравав, зі злості розбив свою ракетку.

Німець був попереду у матчі проти Алекса де Мінора. Хоча перший сет він виграв доволі важко, реалізувавши сет-пойнт лише з п'ятої спроби.

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У другому сеті між Звєрєвим та де Мінором була рівна боротьба. Тож закінчилося все тим, що тенісисти зіграли тай-брейк, де і переміг австралієць. Саме після цього Звєрєв зі злості просто розбив свою ракетку об корт.

Відео, як Звєрєв розбив свою ракетку

Та це не допомогло впоратися з нервами. У третьому сеті де Мінор повів в рахунку 4:0 та без особливих проблем довів матч до перемоги.

Варто відзначити, що за матч Звєрєв зробив аж 14 подвійних помилок.

Відео найкращих моментів матчу Звєрев – де Мінор