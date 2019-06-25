Тенісистку з рідкісним захворюванням запросили виступити на Вімблдоні

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Франческа Джонс
Франческа Джонс / GETTY IMAGES

Британська тенісистка Франческа Джонс отримала вайлд-кард на Вімблдон-2019. Спеціальне запрошення від організаторів Вімблдону дозволить їй взяти участь в основній сітці змагань, а не проходити кваліфікацію.

У 18-річної дівчини рідкісне генетичне захворювання ектродактілія. Франческа народилася зі зрощеними пальцями на кінцівках. За допомогою декількох операцій у Джонс по чотири пальці (включаючи великий) на руках, чотири пальці на лівій нозі й три – на правій.

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Лікарі говорили, що через відсутність всіх пальців Френ втратить потрібну чіпкість і не зможе грати в теніс. У спортсменки через хворобу також менше зубів.

У дев'ять років дівчинка переїхала в Барселону, щоб вчитися в тій же академії, що й відомі тенісисти Енді Маррей і Рафаель Надаль.

На цьому тижні Франческа Джонс увійшла в топ-300 рейтингу WTA, зараз вона 297-я ракетка світу.

Вімблдонський турнір-2019 стартує 1 липня. Він стане першим турніром Великого шолому, на якому виступить Джонс.

Букмекери вже назвали своїх фавориток. Головною претенденткою на титул за версією експертів є перша ракетка планети Ешлі Барті – 6.25.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
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