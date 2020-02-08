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Теофімо Лопес назвав дату бою проти Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу

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Василь Ломаченко / 5 канал

Василю Ломаченку для звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі потрібен титул IBF, яким володіє Теофімо Лопес. Сторони, схоже, домовилися про проведення бою.

Теофімо Лопес на своїй сторінці у twitter опублікував дату – 30 травня.

Бій, скоріш за все, відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, а сам бій в США покажуть по системі платних трансляцій Pay-Per-View.

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Поки інших офіційних підтверджень про проведення такого бою немає.

  • Якщо бій Ломаченко – Лопес відбудеться, то українець може отримати за нього 4,5 мільйони доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заробив 31 серпня 2019 року, коли переміг Люка Кемпбелла.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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