Теофімо Лопес назвав дату бою проти Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу

Василю Ломаченку для звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі потрібен титул IBF, яким володіє Теофімо Лопес. Сторони, схоже, домовилися про проведення бою.

Теофімо Лопес на своїй сторінці у twitter опублікував дату – 30 травня.

May 30th ? — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020

Бій, скоріш за все, відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, а сам бій в США покажуть по системі платних трансляцій Pay-Per-View.

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Поки інших офіційних підтверджень про проведення такого бою немає.