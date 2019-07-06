Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео

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Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / з відкритих джерел

Перспективний американський боксер Теофімо Лопес (13-0, 11 KO) несподівано був відправлений в нокдаун. Теофімо побував у нокдауні під час спарингу з Джейнелсоном Фігероа.

Під час одного з раундів Лопес, викинувши удар лівою, отримав правий боковий назустріч.

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Після пропущеного удару Теофімо відразу впав, хоча був у захисному боксерському шоломі.

Теофімо Лопес відомий тим, що робить багато різких висловлювань на адресу українського боксера Василя Ломаченка. Ломаченко відповідає стримано й готовий битися з Теофімо, якщо той матиме чемпіонський пояс.

Теофімо 19 липня проведе бій проти японця Масайоші Накатані. У разі перемоги, 20-річний боксер отримає право побитися з чемпіоном світу за версією IBF в легкій вазі Річардом Коммі.

Хто такий Теофімо Лопес?21-річний американський спортсмен, який боксує у легкій вазі (до 61,2 кг). На професійному ринзі Лопес провів 13 поєдинків і всі виграв (11 нокаутом). Його зріст 173 см, а розмах рук 174. На любительському рівні Теофімо провів 170 боїв, здобувши 150 перемог, 20 поразок.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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