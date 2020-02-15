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Терлюга стала першою в історії України каратисткою з ліцензією на Олімпійські ігри

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Анжеліка Терлюга (праворуч) / WKF

Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала ліцензію на Олімпійські ігри-2020 на Токіо.

27-річна спортсменка забезпечила собі місце на Олімпіаді після виходу в фінал етапу Прем'єр-ліги в Дубаї, а її головна конкурентка за ліцензію завершила виступи в півфіналі.

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Терлюга стала першою каратисткою в історії України, що вийшла на Олімпійські ігри. Карате дебютує в програмі Олімпіад тільки в цьому році.

Зазначимо, що на семи з останніх дев'яти турнірів серії Карате 1 Терлюга виходила у фінал, а в п'яти перемагала.

Раніше Анжеліка була визнана найкращою спортсменкою України в січні. Минулого місяця Терлюга виграла золото і срібло на двох міжнародних турнірах.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олімпіада-2020 Карате Спорт
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