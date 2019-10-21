Ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони: Бетербієв звернувся до Гвоздика

717 Читать новость на русском
Артур Бетербієв – Олександр Гвоздик
Артур Бетербієв – Олександр Гвоздик / twitter.com/_Tuffnupboxing

Чемпіон світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв звернувся до українця Олександра Гвоздика після перемоги. Росіянин подякував Гвоздику за поєдинок.

У своєму інстаграмі Артур розмістив фото з бою та написав, що битися проти Гвоздика було честю для нього.

Читайте також: Гвоздик заробив рекордний гонорар за бій з Бетербієвим

Я хотів би подякувати Олександру Гвоздика за відмінний бій в п'ятницю. Твої удари були сильними, ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони. Ти поставив все на цей бій, це було честю для мене провести цей бій з тобою,
– написав Бетербієв в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing

Допис, поширений Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми. Згодом Гвоздика виписали з лікарні.

Дивіться також: Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу: фото

blog_ava
Поліція знайшла машину викрадачки немовляти на Київщині: фото
сьогодні
6324
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1953
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 662
Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
сьогодні 09:27 Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
Ігор Саджениця 767
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
сьогодні 07:35 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
Ігор Саджениця 2067
Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
22 жовтня 23:52 Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
Михайло Гема 688
Новини
Більше новин
Залиште відгук