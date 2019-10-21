Ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони: Бетербієв звернувся до Гвоздика

Чемпіон світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв звернувся до українця Олександра Гвоздика після перемоги. Росіянин подякував Гвоздику за поєдинок.

У своєму інстаграмі Артур розмістив фото з бою та написав, що битися проти Гвоздика було честю для нього.

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Я хотів би подякувати Олександру Гвоздика за відмінний бій в п'ятницю. Твої удари були сильними, ти показав усьому світу, як б'ються справжні чемпіони. Ти поставив все на цей бій, це було честю для мене провести цей бій з тобою,

– написав Бетербієв в інстаграмі.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.



Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми. Згодом Гвоздика виписали з лікарні.

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