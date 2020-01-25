Ти що, дурний? Зірковий тенісист "гаряче" поговорив з арбітром на Australian Open – відео
Зірковий австралійський тенісист Нік Кірйос не може обійтися без скандалу на жодному турнірі. Цього разу Нік нагадав про себе на Australian Open.
В 1/16 фіналу австралієць зустрічався з росіянином Кареном Хачановим. У четвертій партії Нік отримав від арбітра попередження за затримку часу перед подачею.
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Рішення судді не сподобалося Кірйосу, який замастив рушник кров'ю. Австралієць не тягнув час, а пояснював болбою, щоб той не чіпав рушник.
Що я повинен був робити? Я сказав болбою, щоб він не чіпав там рушник, тому що на ньому кров. Ти що, дурний? У мене рука в крові, ти не бачиш?,
– звернувся Нік до судді.
Головний суддя відповів тенісистові, що не бачив, що Нік розбив руку.
- Нік Кірйос оформив путівку до четвертого кола Australian Open за 4,5 години і виграв вирішальний тай-брейк з рахунком 10:8.
- Суперником Ніка в 1/8 фіналу стане перший номер світового рейтингу Рафаель Надаль.
- Кірйос відомий своєю неоднозначною поведінкою. Ще в серпні Нік не зміг стримати емоцій під час перерви в матчі 1/16 фіналу проти того ж таки Карена Хачанова. Австралієць у підтрибунному приміщенні зламав дві ракетки й плюнув у сторону судді.
- За свої витівки в матчі проти Карена Хачанова Кірйос жорстко покараний ATP. За підсумками розслідування організація умовно усунула Кірйоса на 16 тижнів і оштрафувала на 25 тисяч доларів.
- Раніше Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Суддя дискваліфікував Ніка Кірйоса в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку.
- Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів.