24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ти що, дурний? Зірковий тенісист "гаряче" поговорив з арбітром на Australian Open – відео

550 Читать новость на русском
Нік Кірйос / twitter.com/atptour

Зірковий австралійський тенісист Нік Кірйос не може обійтися без скандалу на жодному турнірі. Цього разу Нік нагадав про себе на Australian Open.

В 1/16 фіналу австралієць зустрічався з росіянином Кареном Хачановим. У четвертій партії Нік отримав від арбітра попередження за затримку часу перед подачею.

Дивіться також: Надаль поцілував дівчинку на Australian Open і подарував бандану: тенісист потрапив у неї м'ячем

Рішення судді не сподобалося Кірйосу, який замастив рушник кров'ю. Австралієць не тягнув час, а пояснював болбою, щоб той не чіпав рушник.

Що я повинен був робити? Я сказав болбою, щоб він не чіпав там рушник, тому що на ньому кров. Ти що, дурний? У мене рука в крові, ти не бачиш?,
– звернувся Нік до судді.

Головний суддя відповів тенісистові, що не бачив, що Нік розбив руку.

  • Нік Кірйос оформив путівку до четвертого кола Australian Open за 4,5 години і виграв вирішальний тай-брейк з рахунком 10:8.
  • Суперником Ніка в 1/8 фіналу стане перший номер світового рейтингу Рафаель Надаль.
  • Кірйос відомий своєю неоднозначною поведінкою. Ще в серпні Нік не зміг стримати емоцій під час перерви в матчі 1/16 фіналу проти того ж таки Карена Хачанова. Австралієць у підтрибунному приміщенні зламав дві ракетки й плюнув у сторону судді.
  • За свої витівки в матчі проти Карена Хачанова Кірйос жорстко покараний ATP. За підсумками розслідування організація умовно усунула Кірйоса на 16 тижнів і оштрафувала на 25 тисяч доларів.
  • Раніше Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Суддя дискваліфікував Ніка Кірйоса в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку.
  • Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів.
У Києві кур'єр Glovo помер за загадкових обставин
сьогодні
7582
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Australian Open
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
Юрій Семенюк 293
сьогодні 16:10 Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років
Юрій Семенюк 148
сьогодні 15:47 В Росії хокейний тренер побив ключкою 10-річного хлопчика – відео інциденту
Юрій Семенюк 696
24 січня 20:01 Українець Селезньов забив у 4 матчі поспіль за "Бурсаспор" та отримав червону картку: відео
Юрій Семенюк 956
24 січня 19:33 Жану Беленюку – 29: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
Вісент Луїс 1547
Новини
Більше новин
Залиште відгук