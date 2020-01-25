Ти що, дурний? Зірковий тенісист "гаряче" поговорив з арбітром на Australian Open – відео

Зірковий австралійський тенісист Нік Кірйос не може обійтися без скандалу на жодному турнірі. Цього разу Нік нагадав про себе на Australian Open.

В 1/16 фіналу австралієць зустрічався з росіянином Кареном Хачановим. У четвертій партії Нік отримав від арбітра попередження за затримку часу перед подачею.

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Рішення судді не сподобалося Кірйосу, який замастив рушник кров'ю. Австралієць не тягнув час, а пояснював болбою, щоб той не чіпав рушник.

Що я повинен був робити? Я сказав болбою, щоб він не чіпав там рушник, тому що на ньому кров. Ти що, дурний? У мене рука в крові, ти не бачиш?,

– звернувся Нік до судді.

Головний суддя відповів тенісистові, що не бачив, що Нік розбив руку.

There's never a dull moment with @NickKyrgios on court



First he plays an unnecessary failed tweener, then drama follows as he argues with the umpire over his bleeding hand



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