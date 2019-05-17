Титулована німецька біатлоністка несподівано завершила кар'єру

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону німкеня Лаура Дальмаєр вирішила завершити спортивну кар'єру у 25 років.

Дальмаєр заявила, що більше не відчуває пристрасті до біатлону.

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Шановні фанати, друзі та партнери! Прийшов час прощатися! Після неймовірно важкого сезону, повного злетів і падінь, я більше не відчуваю стовідсоткову пристрасть, необхідну для професійного спорту. Тому я вирішила закінчити свою біатлонну кар'єру. З самого дитинства я повністю присвячувала себе біатлону. Я пережила чудові моменти, познайомилася з чудовими людьми, без яких все це було б неможливо.

Дуже дякую за всі роки, які я провела в цьому спорті – вони зробили мене тим, хто я є! Щоб звільнити місце для нових пригод, мені пора закрити біатлонну главу свого життя,

– написала німецька спортсменка в Instagram.

Лаура Дальмаєр є дворазовою олімпійською чемпіонкою 2018 року в спринті й гонці переслідування, володаркою бронзи Пхьончхана-2018 в індивідуальній гонці. Вона сім разів ставала чемпіонкою світу. У сезоні 2016/17 біатлоністка виграла загальний залік Кубка світу.