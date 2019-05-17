Титулована німецька біатлоністка несподівано завершила кар'єру

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Лаура Дальмаєр
Лаура Дальмаєр / GETTY IMAGES

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону німкеня Лаура Дальмаєр вирішила завершити спортивну кар'єру у 25 років.

Дальмаєр заявила, що більше не відчуває пристрасті до біатлону.

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Шановні фанати, друзі та партнери! Прийшов час прощатися! Після неймовірно важкого сезону, повного злетів і падінь, я більше не відчуваю стовідсоткову пристрасть, необхідну для професійного спорту. Тому я вирішила закінчити свою біатлонну кар'єру. З самого дитинства я повністю присвячувала себе біатлону. Я пережила чудові моменти, познайомилася з чудовими людьми, без яких все це було б неможливо.

Дуже дякую за всі роки, які я провела в цьому спорті – вони зробили мене тим, хто я є! Щоб звільнити місце для нових пригод, мені пора закрити біатлонну главу свого життя,
– написала німецька спортсменка в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear fans, friends, partners and companions - it's time to say goodbye! After an unbelievably tough season full of ups and downs, I no longer feel the one hundred percent passion required for professional sport. That's why I have decided to end my active biathlon career after some time of reflection. Since my childhood, I have dedicated myself completely to biathlon, I was able to experience incredibly great and intense moments and got to know some wonderful companions and supporters, without whom all this would not have been possible. Many thanks for all the years I spent in this sport - they made me who I am! To make room for new adventures, it's time for me to close the biathlon chapter. A detailed report about my reasons for ending my career can be found on my website - link in bio. I am looking forward to what is awaiting me now - see you out there! Best, Laura ️ #bettertobefAst

Допис, поширений Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier)

Лаура Дальмаєр є дворазовою олімпійською чемпіонкою 2018 року в спринті й гонці переслідування, володаркою бронзи Пхьончхана-2018 в індивідуальній гонці. Вона сім разів ставала чемпіонкою світу. У сезоні 2016/17 біатлоністка виграла загальний залік Кубка світу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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