Титулований біатлоніст виступить за Україну на Кубку світу в Обергофі

Призер двох чемпіонатів світу та володар малого кришталевого глобусу Сергій Семенов повертається у збірну України. Семенов виступить за збірну після 9-місячної перерви.

UA:БІАТЛОН повідомляє, що Семенов виступить на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

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Напередодні змагань спортсмен розповів про підготовку та поділився очікуваннями від дебютних стартів.

Хвилювання перед дебютом на Кубку світу в новому сезоні немає – це швидше бажання показати хороший результат, передбачити який в Обергофі практично неможливо. Дуже часто – це лотерея.



На жаль, через пропуск перших етапів Кубка світу я втратив можливість стартувати в перших групах, а там це може стати великою перевагою. Тому оцінювати виступи буду вже упродовж етапу. Головне – настрій позитивний, а це вже плюс,

– заявив Сергій.

Ймовірно, повернення Семенова пов'язане з тим, що етап Кубка світу в Обергофі пропустить лідер збірної України Дмитро Підручний.

Дмитрові, який вдруге став батьком, дали додаткові вихідні.

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Свої сили Семенов зможе випробувати вже 10-го січня, коли відбудеться чоловічий спринт на 10 кілометрів. Етап Кубка світу в Обергофі стартує 9-го січня жіночим спринтом.

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