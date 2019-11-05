Титулований Йоганнес Бьо пропустить декілька етапів Кубка світу з біатлону

Титулований норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо пропустить січневі етапи Кубка світу з біатлону. Причина – у середині січня він і його дружина Хедда стануть батьками.

Йоганнес Бьо заявив, що буде з дружиною до та після народження дитини.

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Я буду з родиною до народження дитини, а потім проведу ще деякий час вдома, поки ми не зрозуміємо, що все в порядку. І Хедда, і я, і дитина повинні відчувати, що все нормально,

– цитує Бьо Aftenposten.

Кубок світу 2019/2020 стартує 29 листопада у шведському Естерсунді. Ймовірно, Бьо пропустить етапи Кубка світу в німецькому Оберхофі та Рупольдингу й словенській Поклюці.

Детально з календарем Кубка світу можна ознайомитися за посиланням.

26-річний норвежець Бьо є володарем Кубка світу сезону 2018/19. Також Йоганнес семиразовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор 2018 року в індивідуальній гонці.