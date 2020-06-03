Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита показала травму свого чоловіка, яку той отримав у скандальному епізоді зі скасованим голом у ворота "гірників" в матчі 24 туру УПЛ проти "Динамо".

Відповідне фото вона опублікувала в сторіс Instagram. Таким чином вона хотіла показати, що в епізоді з сигналом з боку Дениса Попова не було симуляції.

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Може я отримаю від чоловіка за це фото, але всім, хто сумнівався, рекомендую спробувати ткнути собі в око пальцем, а потім пробігти 12 кілометрів. Бажаю, щоб у вас не боліло, не пекло і не сльозилось,

– написала Маргарита Степаненко.

Скандальне рішення Монзуль

У матчі 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників". Але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.

Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко.

Таке рішення Монзуль було не до вподоби футболістам киян та багатьом футбольним експертам.

Сам Денис Попов гнівно розкритикував роботу бригади арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. "Наші українські арбітри – це браво", – написав Попов у Instagram.

У свою чергу, Тарас Степаненко заявив, що в цьому моменті був 100-відсотковий фол.

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